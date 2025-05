El Día de la Madre no tiene el mismo significado para cientos de personas. No es una fecha que esperan con ansias o es motivo de festejo porque por A o B razón no tienen a esa figura dentro de su hogar.

Karolyn Yambay tiene 29 años de edad, vive en Quito y es comunicadora social. Es la última hija de un total de ocho. Cuando apenas tenía dos años, su progenitora decidió "abandonar el hogar". No le gusta llamarla madre "porque no siento ese vínculo".

"De pequeña no entendía esa situación, aunque estaba al tanto de todo. En la escuela o en el colegio siempre hacían el programa del Día de la Madre y haces tu tarjetita para la madre. Recuerdo que cuando tenía 9 años estudiaba en un colegio de monjas. Hubo una ocasión en la que me dijeron trae una foto de tu mamá. Como yo soy la última hija, fui la que menos contacto tuve con ella. Yo decía si puedo llevar una foto antigua, pero me preguntaban por qué no tenía una foto con mi madre. Al estar en un colegio de monjas me dijeron trae una foto de la Virgencita, porque ella es tu mamá. Ahora que lo pienso no estaba bien, no le encuentro sentido".

En 2019, cuando Karolyn tenía 23 años sufrió una "ruptura" sentimental con su padre. Pero resalta que, en cambio, afianzó más la relación con sus hermanos y hermanas. "Ahí, en esa ruptura de todo lo que me pasó con mi papi entendí que la vida me quitó una mamá, pero me regaló muchas, a mis hermanas las veo como unas madres. Y ahora que todo lo que soy y todo lo que lograré es gracias a todo lo que mis hermanas y mi papi me inculcaron. Soy una partecita de cada uno de ellos".

Gracias a esta nueva conexión, no necesita necesariamente de un día en particular para reunirse entre familiar y demostrarse que se quieren. Este domingo 11 de mayo, probablemente homenajee a una de sus hermanas.

