Un derrumbe en cascada del Valle de Los Chillos deja un fallecido y un herido tras sismos en Pichincha

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecu-911 target=_blank>ECU 911</a></b> informó que, debido a la actividad sísmica registrada en la provincia de Pichincha, la tarde del 16 de agosto de 2025 se produjo un derrumbe de tierra en la cascada Cóndor Machay, en el<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sismo-4-8-grados-epicentro-machachi-16-agosto-FH9944106 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/joven18-anos-rescatado-bomberos-caida-rucu-pichincha-EJ9946402 target=_blank></a></b>