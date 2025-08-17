Un derrumbe en cascada del Valle de Los Chillos deja un fallecido y un herido tras sismos en Pichincha

El ECU 911 informó que, debido a la actividad sísmica registrada en la provincia de Pichincha, la tarde del 16 de agosto de 2025 se produjo un derrumbe de tierra en la cascada Cóndor Machay, en el sector de Selva Alegre, cantón Rumiñahui. Un informe confirmó que el incidente dejó una persona fallecida y otra herida.

La alerta ingresó al medio día, entre las 13:00 y 14:00 horas y de inmediato equipos de socorro acudieron al sitio. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y Rumiñahui, junto a efectivos de la Policía Nacional, realizaron las labores de rescate y evacuación en la zona turística del Valle de los Chillos.

El 12 de agosto un sismo de magnitud 3.3 se registró en Pintag. El 16 de agosto ocurrieron dos eventos de 4.8 y 3.1 en Machachi.

