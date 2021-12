Denuncian falta de medicinas e insumos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante

En el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, ubicaco en Guayaquil, existe un 60% de desabastecimiento de medicamentos. Por ello, son desgarradores los testimonios de los padres de los menores, quienes tienen que comprar los fármacos.

Padres de niños duermen en el piso, afuera del hospital es lo que se ve en los exteriores del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, durante la madrugada de este miércoles. Ahí, en el piso, duermen los padres de los menores de edad hospitalizados.

Una de ellas es Mónica Barone, quien dice que eso no es lo más doloroso, sino ver que la salud de su hija, de un año de nacida, se deteriora porque necesita una operación.

Pero este no es el único caso, "María" prefiere ocultar el rostro, ella cuenta que a veces no come por comprar los medicamentos de su pequeño. Mientras que el hijo de "José" tiene un tumor en la pierna, todo los días lucha para conseguir dinero.

Ramiro Navarrete, gerente del Hospital Icaza Bustamante, acepta que hay un problema y agrega que hay un desabastecimiento de insumos y medicamentos que bordea el 60%.

Navarrete indica que es un tema de presupuesto. Pues el asignado en este año tuvo una reducción del 40%. Esta casa de salud es un hospital de tercer nivel de especialidades de referencia nacional.

La autoridad estima que hasta fin de año puedan adquirir más medicamentos e insumos. Mientras los familiares de los menores viven una angustia diaria, pues la salud de sus hijos empeora.