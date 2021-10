Desesperada encontramos a María afuera del hospital Carlos Andrade Marín de Quito, su nieto está grave y ella no tiene dinero para comprar 4 recetas que le pidieron los especialistas porque adentro los fármacos e insumos escasean.

"No hay medicamentos, no hay jeringuillas, no hay nada. No es justo lo que está pagando porque nosotros sí aportamops al IESS", dice María.

Mientras permanecemos con ella, un familiar de otro denuncia lo mismo.

Las quejas no cesan. Trabajadores de este hospital quienes tienen prohibido hablar a las cámaras nos informaron que la falta de medicinas está llegando al límite .

Solo en ésta casa de salud, según lo médicos, el desabastecimiento de fármacos se acercaría al 80%.

Y es que a pesar de que se ofreció una salida a este grave situación. Tras 6 meses aún no hay una respuesta clara. Aunque el nuevo presidente del directorio del IESS , Francisco Cepeda, asegura que ya se buscan mecanismos .

Sin embargo, no se avizora un planteamiento inmediato pues según indicó no se ha contemplado una declaratoria de emergencia en los hospitales del IESS, como la que hizo el Ministerio de Salud con sus hospitales. Mientras tanto incluso algunos pacientes ya han interpuesto demandas.

Un viacrucis que no cesa y que incomoda a sus autoridades.