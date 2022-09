¿De qué depende el fin de la pandemia de COVID-19?

El titular de la organización dijo que la semana pasada, del 5 al 11 de septiembre se registró la cifra más baja de fallecidos desde marzo de 2020 ; aunque aclaró que no es momento de descuidarse ni tampoco oficializó el fin, únicamente dijo que está cerca.

Situación actual del Covid-19

La vacunación es la clave

El virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Hablar del fin de la pandemia significa pasar de una enfermedad que se ha propagado en una área geográficamente amplia, a una epidemia, cuando las infecciones son en una población específica durante un tiempo determinado.

Al inicios de la pandemia, cuando se conocía poco del covid-19, investigadores ingleses, citados por el portal de la BBC, determinaron que se lograría bajar el nivel de alerta cuando un 60% de la población ha estado expuesta al coronavirus, ya sea mediante la aplicación de las dosis de a vacuna o por contagio.

Según 'Nuestro mundo en datos', ya hay más de 4 mil 900 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa un 63,5% de la población mundial.

La OMS señala que la inoculación ha sido dispareja porque sólo 57 países -casi todos de renta alta o media alta- han vacunado al 70% de sus habitantes y alrededor de mil millones de personas en países de bajos ingresos todavía no han recibido las dosis.

El médico internista David Larreátegui, dice que es innegable que a nivel mundial el virus ha cedido. Sin embargo, sí le preocupa que en países que no han sido expuestos a las nuevas variantes, y que no han tenido acceso a las vacunas, la inmunidad no haya sido alcanzada del todo.

