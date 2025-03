Cupo completo en el programa Ecuatorianos en Acción: ¿Qué deben saber los inscritos sobre los pagos?

Con un monto total de USD 96 millones destinados al proyecto, el gobierno ha anunciado que, aunque ya no hay espacio para nuevos inscritos, habrá más oportunidades para aquellos que no lograron registrarse en esta primera convocatoria.

El primer pago de USD 400 será entregado una vez que se complete el registro de todos los beneficiarios. Para ello, se verificará que los inscritos cumplan con los requisitos establecidos en el programa, los cuales incluyen no estar afiliado al IESS, no recibir otros beneficios del MIES, residir en una de las provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay), no tener antecedentes penales y participen en actividades para superar la emergencia.

El proceso de verificación de actividades en las que participarán los beneficiarios estará a cargo de cinco ministerios y dos secretarías del gobierno. Estas entidades determinarán las labores que los beneficiarios deben cumplir para acceder al segundo pago del bono. Este segundo abono de USD 400 será entregado únicamente una vez que los beneficiarios hayan completado las actividades asignadas.