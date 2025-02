Petroecuador, a cargo del 80 % del crudo, está sumida en crisis institucional . En un año ha tenido cuatro gerentes y no tiene planes de expansión. La crisis petrolera se refleja en los ingresos para el Estado.

Ecuador no tiene una política estatal para la explotación petrolera. No se sabe si el país quiere seguir siendo o no un país petrolero, las visiones son de corto plazo y cada gobierno ha improvisado la suya para solucionar problemas coyunturales de la caja fiscal.

Esta política impide las inversiones necesarias en el sector y los proyectos para recibir inversión privada. Otro factor es la tecnología obsoleta del sistema de producción petrolera, además del agotamiento de los campos en explotación, algunos durante más de 40 años.

Desde el 2020, los dos oleoductos han sufrido roturas por la erosión del río Coca y esto también ha obligado a parar la producción de algunos pozos. Impacta de la misma forma decisiones como el cierre del bloque ITT, derivada de una consulta popular. Ese bloque tiene 245 pozos y 48 se cerrarán cada año.