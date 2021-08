COVID-19: Por segunda semana consecutiva, los hospitales de Quito no registran pacientes en listas de espera

Por segunda semana consecutiva, los hospitales de Quito no registran pacientes en listas de espera. Incluso en una de las clínicas privadas de la capital, por primera vez durante toda la pandemia, no tienen ningún paciente en sus áreas COVID-19. Sin embargo, la Secretaría de Salud hace un llamado a no dejar de lado las medidas de bioseguridad.

La mejoría en los hospitales que atienden la pandemia en Quito es notable, las Unidades de Cuidados Intensivos que habían sido el principal termómetro durante la emergencia sanitaria tienen una leve reducción en porcentaje de ocupación.

Pero también en el área de Hospitalización hay mejoría, la mañana de este jueves 26 agosto, el Hospital del IESS Carlos Andrdae Marín, que había permanecido lleno durante los últimos 4 meses, tenía 7 espacios libres.

Sin embargo, la noticia más alentadora ocurre en una de las clínicas privadas de Quito, en donde por primera vez en toda la pandemia no hay pacientes en el área COVID-19. Afirman que el último paciente crítico fue dado de alta la semana pasada por lo que es un respiro para sus médicos.

A pesar de esto, desde la Secretaría de Salud hacen un llamado a no dejar de lado las medidas de bioseguridad, pues en los últimos días se ha visto un ascenso de casos en adultos mayores y adolescentes.

"Se mantiene un descenso en el número global de casos, también se mantiene un descenso en el porcentaje de ocupación de camas. Por ejemplo, tenemos en la UCI 0 pacientes en espera", comentó Catalina Yépez, funcionaria de la Secretaría de Salud.