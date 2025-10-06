Ecuador
06 oct 2025 , 17:52

Posibles cortes de agua en urbanizaciones de Samborondón y Daule

Amagua atribuye las posibles intermitencias en el servicio debido a mantenimientos eléctricos que afectarían a la planta potabilizadora de agua de la parroquia La Aurora.

   
    La semana pasada, la Alcaldía de Daule negó que vaya a existir una interrupción del servicio eléctrico o de agua potable a propósito del mantenimiento eléctrico.( Pexels )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
La empresa Amagua, que brinda el servicio de agua potable a las urbanizaciones de Samborondón y Daule, advierte que podría interrumpirse la provisión del líquido vital o existir una disminución de la presión entre las 08:00 del martes 7 y las 08:00 del jueves 9 de octubre.

Amagua atribuye esas posibles irregularidades a mantenimientos eléctricos que podrían afectar a la planta potabilizadora de agua de la parroquia La Aurora. Esta comenzó a operar el 1 de julio de 2025. Su puesta en marcha ya generó interrupciones en la provisión del líquido vital a finales de ese mes.

La semana pasada, la Alcaldía de Daule negó que vaya a existir una interrupción del servicio eléctrico o de agua potable a propósito del mantenimiento eléctrico. En un comunicado, aseguró que la planta potabilizadora cuenta con un sistema de generación propio "que garantiza su funcionamiento permanente".

Lea también: Municipio de Daule descarta cortes de luz y agua en La Aurora

En La Aurora, zona cercana al norte de Guayaquil, habitan unas 180 000 personas y hay alrededor de 130 urbanizaciones, según cifras de la Alcaldía de Daule.

Mientras que, en la parroquia La Puntilla, que tiene la más alta plusvalía del cantón Samborondón y de toda la provincia del Guayas, hay 203 urbanizaciones (incluyendo las que están construcción) donde residen más de 85 000 personas.

Revise además: Urbanizaciones bajo la lupa: criminales se ocultan tras alquileres sin control

Temas
corte de agua
Amagua
Samborondón
Daule
Noticias
