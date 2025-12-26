Contraloría halla perjuicio de USD 195 000 en ETAPA EP de Cuenca

La Contraloría aprobó un informe en el que halló irregularidades en el área de talento humano de la empresa ETAPA EP, que brinda los servicios de telecomunicaciones y agua potable a Cuenca.

El equipo auditor de Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y sugirió responsabilidades administrativas por USD 88 000 y civiles por USD 107 031.

Concretamente, la entidad revisó la planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, inducción, formación, capacitación y al pago de remuneraciones, entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

LEA: Contraloría detectó responsabilidades civiles por USD 4,6 millones en CNT

Por ejemplo, se detalla que una inobservación planteada produjo que no se recuperaran valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, "manteniéndose un saldo pendiente de recuperar de USD 245.501,84".

También se encontró la creación del cargo Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos, "sin sustento técnico". Además, quien ocupó el mismo tenía un parentesco con un concejal de Cuenca.

Hasta la publicación de esta, ETAPA EP no se ha pronunciado.

LEA: Cuenca: Contraloría identifica indicios penales y sugiere glosas por más de USD 5,5 millones en contrato del Municipio de radares