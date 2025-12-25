Contraloría detectó responsabilidades civiles por USD 4,6 millones en CNT

Así lo señaló la Contraloría en un comunicado emitido el 24 de diciembre de 2025. Esto tras un examen especial realizado a un acuerdo comercial suscrito el 27 de mayo de 2022 para el uso y comercialización de la “Solución Tecnológica para la Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento” .

Responsabilidades administrativas y civiles por USD 4,6 millones en CNT , es lo que sugiere un informe de la Contraloría General del Estado . Esto tras la adquisición de una plataforma tecnológica , que según la entidad, no se justificó su necesidad y no se usó.

Lea más: Ministra de Gobierno defiende viajes de Noboa y asegura que su ausencia no afecta la gestión del Ejecutivo.

El análisis se centró en el periodo entre enero de 2022 y mayo de 2025 y como resultado, se sugieren responsabilidades administrativas por USD 104 550 y civiles por USD 4,5 millones.

Según la autoría, CNT y el proveedor suscribieron el acuerdo pese a que no se justificó la demanda de clientes gubernamentales, ni se documentó ni justificó las necesidades de uso de los módulos de la referida solución tecnológica en procesos internos de la empresa. Así mismo, la Contraloría sostuvo que tampoco se consideraron facilidades de los departamentos financieros y jurídicos.

Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 4,5 millones sin incluir impuestos, ya que no se comercializó ni se recibió ingresos por la reventa de los módulos de la solución tecnológica. Tampoco se usó en procesos internos de CNT hasta mayo de 2025.

Revise: CNT ha recibido USD 19,4 millones para montar sistemas de agendamiento de citas del IESS y Ministerio de Salud.