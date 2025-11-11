Inés Manzano da ultimátum al Municipio de Guayaquil sobre la presunta contaminación del río Daule

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dio un ultimátum al Municipio de Guayaquil en medio de la controversia por la contaminación del río Daule, fuente principal de captación de agua para la ciudad. La funcionaria advirtió que, si el Cabildo no actúa, será el Gobierno Nacional el que asuma directamente la solución.

"Si ellos no lo hacen, vamos a tomar las riendas del asunto. Pero no crean que se van a la casa sin responsabilidad penal, porque yo los voy a perseguir. La responsabilidad penal va desde el gerente de Emapag, el alcalde, el gerente de Interagua y todas las personas que han estado involucradas en este tema", enfatizó Manzano.

La polémica ha evolucionado con el paso de los días. Al inicio, el mensaje del presidente de la República, Daniel Noboa, generó la interpretación de que el agua potable de Guayaquil estaba contaminada. Sin embargo, la ministra aclaró que la contaminación se concentra en el río Daule, debido a las descargas de desechos y aguas residuales en ese afluente.

"Tú estás captando la misma agua que estás botando. Es un círculo vicioso. Por ejemplo, tomo el agua del río Daule, la trato con aluminio o con lo que sea necesario. Sale el agua potable, pero quedan los lodos residuales. Vuelvo a botar esos lodos sin tratamiento al Daule, vuelvo a captar agua y repito el proceso", explicó la ministra.

A partir de ese argumento comienza la controversia. Desde el Municipio de Guayaquil, las autoridades locales descartaron que las descargas afecten la fuente de captación del agua.

"El punto donde se encuentra la planta de tratamiento está en una zona totalmente distante, en la cual las descargas jamás van a afectar el punto de captación del agua potable de Guayaquil", sostuvo Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Cabildo.

Manzano, sin embargo, respondió que "ese foco de contaminación va de un lado a otro", mientras que César Poveda, asesor jurídico municipal, insistió en que "es imposible que se mezclen ese tipo de aguas".

Entre acusaciones y defensas, la ministra reiteró su advertencia al Municipio: si no se presentan acciones concretas, el Gobierno intervendrá directamente.

Desde el Cabildo, Poveda respondió con firmeza: "Nosotros vamos a comparecer a cuantos procesos se abran contra la administración de Guayaquil. En cuanto a la posibilidad de quitarnos la competencia del agua, tendrían que, sencillamente, quemar la Constitución".

Finalmente, lo que sí quedó claro tras la disputa es que Guayaquil no está consumiendo agua contaminada, aunque los procesos de potabilización y manejo de residuos continúan bajo la vigilancia del Gobierno central.