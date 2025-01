Los contratos más grandes del Ministerio de Turismo en 2024 fueron para promocionar al país. La institución gastó USD 319 965 en adquisición de material promocional, en el que incluye cuadernos de notas con portada temática, barras de chocolate, bolsas de tela, sombreros de paja toquilla, tomatodos y hasta memorias USB.

La intensión es repartirlos en eventos nacionales e internacionales, como ferias de turismo, en las que se busca posicionar la imagen del país.

También se gastan miles de dólares en viajes de funcionarios, precisamente para asistir a esos eventos. El segundo contrato más caro en promoción es la compra de pasajes aéreos para destinos nacionales y extranjeros.

El informe de necesidad justifica este gasto señalando que requieren "incrementar la participación del turismo en la sostenibilidad del sistema económico, incrementar la eficiencia del Ministerio y el desarrollo del talento humano". Sin embargo, en el plan de promoción, según Richard Dávila, no se contempló informar que no existe un "estado de guerra" como tal, sino que se trata de una lucha contra el crimen organizado.

"Tampoco se anunció con la importancia que amerita, que los apagones en Ecuador finalizaron y que el país ofrece todas las facilidades", agregó el especialista.

Mientras tanto, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), sostuvo previamente que el país requiere de forma urgente un plan de turismo que defina adecuadamente los rubros para promoción.

Según la nueva Ley de Turismo, aprobada en marzo de 2024, la cartera de Estado contará con USD 50 millones anuales, desde 2025, para promocionar el país. Holbach Muñetón recordó que con la marca All You Need is Ecuador, el país invirtió entre USD 25 y USD 30 millones que hoy están "botados a la basura". Y cuestionó: "¿estamos dispuestos a invertir millones cada cuatro o cinco años, con cada nuevo Gobierno?".