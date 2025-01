La participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en ese hecho ha provocado la indignación de políticos, líderes de opinión, defensores de derechos humanos y de la ciudadanía en general. Pero, no solo ha sido criticado el accionar, sino también la respuesta de las autoridades del Gobierno y de la cúpula militar.

Dice que los uniformados no tienen una adecuada formación en derechos humanos ni están capacitados para actuar en medio de un conflicto armado interno.

Lo grave es que el caso Las Malvinas no es el único. En la Asamblea Nacional se conocieron otros cinco casos de desapariciones en el contexto del conflicto armado interno, tras supuestos allanamientos militares.

Aunque la situación de Ecuador, en materia de seguridad y violencia, todavía es crítica, siendo una de las naciones más peligrosas de la región, el último año hubo una disminución de muertes violentas en un 18 %, según la Policía Nacional.

Sin embargo, los analistas creen que no se podría atribuir únicamente a la declaratoria de conflicto armado interno, sino también a los repetitivos estados de excepción. En 2024 se decretaron ocho.

En cuanto a la crisis carcelaria, las matanzas también han disminuido, pero los casos no cesan del todo, pese a que las Fuerzas Armadas tienen el control en los recintos penitenciarios. Por ejemplo, en noviembre hubo una masacre con 17 muertos.

El principal objetivo del decreto 111, del conflicto no internacional, es acabar con los grupos terroristas, algo que no se ha logrado y que en cada estado de excepción el Gobierno reconoce que es un problema latente, relacionado con el narcotráfico. Además, hay delitos como el secuestro y la extorsión que no se han logrado mermar.