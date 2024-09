El Presidente de las Cámaras de Turismo sumó la falta de liquidez como otros de los retos que enfrenta esta industria. Todavía con rezagos de la pandemia, "los empresarios no pueden estar al día con los pagos porque no hay liquidez El sector turístico en Quito vende el 40 % de su ocupación y Guayaquil el 30 % (...) Niels Olsen dijo que cinco años no se iba a cobrar impuestos, pero no se cumplió", señaló Muñetón.

LEA: ¿Quién es Mateo Estrella, el ministro encargado de Turismo que reemplaza a Niels Olsen?

Para André Obiol, empresario turístico, la promoción no es el único aspecto en el que el Estado debe trabajar. También es necesario que el país defina una marca país que se posicione internacionalmente. "No debe ser un logo del Gobierno, sino una necesidad del país", sostuvo.

La administración de Niels Olsen gastó USD 700 000 para la creación de una nueva marca país, con tres opciones de la que salió la ganadora mediante un concurso por votación digital. Su diseño fue fuertemente criticado y, hasta el momento, no se ha logrado consolidar a escala nacional o internacional, según los expertos.

Según la nueva Ley de Turismo, aprobada en marzo de 2024, la cartera de Estado contará con USD 50 millones anuales, desde 2025, para promocionar el país. Holbach Muñetón recordó que con la marca All You Need is Ecuador, el país invirtió entre USD 25 y USD 30 millones que hoy están "botados a la basura". Y cuestionó: "¿estamos dispuestos a invertir millones cada cuatro o cinco años, con cada nuevo Gobierno?".