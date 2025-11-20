ANT: conductores podrán circular con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una resolución para permitir que los conductores circulen con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta medida busca mitigar en algo las molestias que la ANT ha generado en cientos de usuarios, quienes no pueden obtener o renovar la licencia de conducir debido a problemas en su sistema informático AXIS.

Para conducir con la licencia caducada es necesario portar estos requisitos: