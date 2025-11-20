ANT: conductores podrán circular con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025

La <b>Agencia Nacional de Tránsito (ANT) </b>emitió una resolución para permitir que los conductores circulen con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/licencias-caducadas target=_blank>licencia caducada</a> hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida busca mitigar en algo las <b>mole</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/sistema-informatico-ant-interrumpe-servicio-matriculacion-municipios-DB10447545 target=_blank></a> <b></b>