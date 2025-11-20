Ecuador
20 nov 2025 , 12:00

ANT: conductores podrán circular con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025

La ANT dio esta disposición debido a las fallas en su sistema informático que imposibilitan renovar la licencia de conducir.

   
  • ANT: conductores podrán circular con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025
    Tráfico vehicular en Quito.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una resolución para permitir que los conductores circulen con licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta medida busca mitigar en algo las molestias que la ANT ha generado en cientos de usuarios, quienes no pueden obtener o renovar la licencia de conducir debido a problemas en su sistema informático AXIS.

LEA: Sistema informático ANT: la interrupción del servicio también afecta a los municipios que no pueden tramitar matrículas

Para conducir con la licencia caducada es necesario portar estos requisitos:

  • Constancia del turno para la renovación de la licencia, en formato físico o digital, obtenido a través de la página web institucional, que acredite que la solicitud de agendamiento fue realizada hasta el 31 de diciembre de 2025
  • Licencia caducada o, en su defecto, denuncia por pérdida o robo presentada ante la autoridad competente

    • El sistema informático de la ANT registra fallas constantes y para solucionar el problema, la entidad dispuso un mantenimiento durante 48 horas seguidas, hasta este 20 de noviembre.

    LEA: Especialistas plantean que la ANT tome pruebas psicológicas a choferes de transporte público y pesado para evitar siniestros

    Examen Psicosensométrico

    La ANT también dispuso la extensión de la vigencia del Examen Psicosensométrico durante 15 días adicionales a la fecha de su caducidad, a aquellos emitidos desde el 1 de septiembre de 2025, exclusivamente para los trámites de renovación de licencias que se hayan visto afectados por las fallas del sistema informático institucional e interoperabilidad.

    "Esta medida no eximirá a las personas usuarias del cumplimiento de los demás requisitos legales y reglamentarios, ni implicará alteración de los estándares técnicos de evaluación de la aptitud psicofísica exigidos por la normativa vigente", subrayó la ANT.

    LEA: El sistema de la ANT entra en mantenimiento hasta el 20 de noviembre, por problemas en los turnos

    Temas
    ANT
    conductores
    resolución
    licencia caducada
    Agencia Nacional de Tránsito
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas