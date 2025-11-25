Ecuador
25 nov 2025 , 09:18

Un conductor de un camión falleció tras chocarse con un tráiler en Durán

El chofer del tráiler no fue encontrado en el sitio del siniestro de tránsito, por lo que se desconoce su estado de salud.

   
Un camión y un tráiler chocaron de manera frontal en la vía El Pan - Boliche, en el cantón Durán, a las 19:00 del lunes 24 de noviembre.

Las cabinas quedaron destruidas. Según testigos, los vehículos pesados por el desvío al Puente Alterno Norte (PAN), cuando a la altura del redondel de los tanqueros se estrellaron.

El conductor del camión murió tras el fuerte impacto que incluso dejó el contenedor del tráiler volcado.

A los pocos minutos llegaron los agentes de tránsito para redirigir la circulación, debidos a los restos regados sobre la calzada.

Asímismo, informaron que no encontraron en el lugar al otro chofer involucrado, por lo que desconocen su estado de salud.

El carro de Medicina Legal llegó cerca de la medianoche a retirar el cuerpo del fallecido.

