Si te encuentras en la situación de haber perdido tu certificado o de no haber votado en elecciones anteriores, aquí tienes las opciones disponibles para obtenerlo:

Independientemente de la razón, no te preocupes, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) , habilitó para los ciudadanos diversos mecanismos por los cuales podrán obtener el certificado de votación para continuar con los trámites pertinentes .

El certificado de votación es un documento esencial en Ecuador , utilizado para una variedad de trámites tanto en instituciones públicas como privadas . Sin embargo, si estás aquí es porque probablemente extraviaste tu certificado de votación (o no sufragaste en las elecciones).

Por otra parte, si por alguna razón no puedes acudir personalmente a la Delegación Electoral, puedes enviar a una persona de confianza a realizar el trámite por ti. Para ello, deberás:

Una vez allí, deberás acercarte a las ventanillas de atención , solicitar el trámite y presentar tu cédula de identidad original . Este trámite no tiene costo alguno , únicamente si es por pérdida o robo.

Por otra parte, si no participaste en las elecciones pasadas (o si tienes planeado no participar en los comicios de 2024), debes tener en cuenta que, aunque el proceso no es complicado, si deberás cancelar una multa.

Para que el CNE te emita el Certificado de Votación, primero tendrás que cancelar la multa por no sufragar, que en este caso sería del 10% de un Salario Básico Unificado, es decir, USD 46 dólares. Después de completar este paso, recibirás tu certificado de votación sin contratiempos en la Delegación Provincial a la que hayas acudido.

