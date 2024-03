Pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que los ciudadanos que estuvieron como vocales principales en las tres últimas elecciones no lo harían por cuarta vez. No obstante, sí habrá quienes repetirán esta labor por cuarta vez en la consulta popular 2024.

La presidenta del CNE, Diana Amaint, lo confirmó. "Sí, hemos recibido alertas, muy pocas, de que personas que ya estuvieron en mesa tres veces volvieron a ser convocados".

Y agregó que son "casos excepcionales". ¿Por qué sucedió esto? Ella lo explicó:

"Lamentablemente, para ellos tienen que seguir colaborando con el país. Sucede en las zonas rurales donde no tenemos estudiantes universitarios, donde no hay funcionarios públicos, no hay empleados privados, que puedan entrar al sistema, entonces obligatoriamente en la ruralidad vuelven a ser parte del sorteo y siguen sorteados. Pero son casos muy excepcionales", expresó.

