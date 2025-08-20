El recién creado Comité de Salud sesionará este jueves 21 de agosto en Quito

El recién creado <b>Comité Nacional de Salud Pública</b> celebrará su primera sesión este <b>jueves 21 de agosto en Quito</b>. La cita fue convocada por el ministro de Salud, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministros-salud-gobierno-recorrido-hospitales-guayaquil-GM9952923 target=_blank>Jimmy Martin</a></b>, y reunirá a los titulares <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-decreta-creacion-comite-acceso-salud-publica-DK9963401 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/funciones-comite-nacional-salud-publica-daniel-noboa-IG9967794 target=_blank></a></b> <b></b>