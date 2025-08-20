El recién creado Comité de Salud sesionará este jueves 21 de agosto en Quito

El recién creado Comité Nacional de Salud Pública celebrará su primera sesión este jueves 21 de agosto en Quito. La cita fue convocada por el ministro de Salud, Jimmy Martin, y reunirá a los titulares de los otros 10 organismos que integran este espacio de coordinación.

El encuentro está previsto para las 08:30 en el Hospital Eugenio Espejo, donde se abordarán temas clave para el sistema sanitario, entre ellos: la compra y distribución de medicamentos, la logística hospitalaria, el fortalecimiento del sistema tecnológico de salud, la implementación de un nuevo modelo provincial del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la situación del talento humano actualmente disponible en la red pública.

La creación de este comité responde al Decreto Ejecutivo 108, emitido por el presidente Daniel Noboa este martes 19 de agosto, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios de salud.

La normativa, compuesta por siete artículos, reorganiza las competencias del MSP e impide que hospitales, coordinaciones zonales y direcciones distritales realicen contrataciones públicas. Desde ahora, la compra de medicamentos estará centralizada en la cartera de Salud, mientras que las direcciones provinciales podrán adquirir únicamente bienes y servicios complementarios.

El Ejecutivo también ordenó al MSP diseñar una estrategia logística que asegure el almacenamiento, distribución y control de fármacos, insumos y dispositivos médicos. El Comité Nacional de Salud Pública, además, tendrá la responsabilidad de supervisar y evaluar el sistema sanitario, recomendar reformas legales y expedir normas internas que fortalezcan la calidad de los servicios.

El organismo estará integrado por el MSP, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría Nacional de Planificación. Como invitados permanentes participarán la Arcsa, la Acess, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Sercop.

El comité contará con una presidencia, una secretaría y la facultad de conformar subcomités técnicos para coordinar acciones específicas. Sus reuniones serán de carácter mensual, bajo el seguimiento de la vicepresidenta María José Pinto, a quien el mandatario encomendó la supervisión directa de las disposiciones.

Este nuevo espacio de coordinación tiene funciones similares a las del Consejo Nacional de Salud (Conasa), organismo que ya existe desde septiembre de 2002 y que, según su página oficial, busca "promover e impulsar la construcción del Sistema Nacional de Salud articulado y participativo con todos los integrantes interinstitucionales e intersectoriales".