Clima: Fuertes vientos en la Sierra y lluvias en la Amazonía

Este martes 9 de septiembre se prevé una radia ción muy alta, y habrá un alto incremento en la velocidad del viento en la Sierra según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo nublado, y suaves lluvias, con una temperatura mínima de 21 °C y una temperatura máxima de 28.5 °C. Además habrá una radiación alta, sobre todo en Esmeraldas, Santa Elena y Guayas, donde habrá niveles muy altos de radiación UV.

Región Sierra: Se prevén cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 23.5 °C. Además habrá radiaciones muy altas y extremadamente altas, sobre todo en las provincias de Pichincha y Chimborazo. Recuerda evitar la exposición prolongada al solo entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados y muchas lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 16.5 °C y la máxima de 32.5 °C. Además, habrá índices de radiación moderados y altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos, se recomienda evitar una exposición prolongada al solo entre las 10:00 y las 15:00.