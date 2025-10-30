Clima del 30 de octubre: Lluvias en Sierra y Amazonía acompañadas por brillo solar

Este jueves 30 de octubre se prevén cielos despejados y con sol acompañados por lluvias en todo el país. También se esperan niveles de radiación UV altos en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con tenues lluvias. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31 °C.

Región Sierra: Se prevén fuertes lluvias en todo el país menos en Loja donde el cielo estará brillante todo el día según Inamhi. Se esperan tormentas eléctricas en Bolívar y en Chimborazo. La temperatura más baja será de 6 °C, y la más alta de 24 °C.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos grises acompañados por lluvias en toda la región. Se esperan neblinas fuertes en Nueva Loja y en El Coca, además se prevé un tormenta eléctrica en Orellana. La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima será de 32 °C. Los niveles de radiación UV serán muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C.