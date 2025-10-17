Ecuador
17 oct 2025 , 06:11

Clima 17 de octubre: Persisten las tormentas en la Sierra y la Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este viernes 19 de septiembre de 2025.

   
  • Clima 17 de octubre: Persisten las tormentas en la Sierra y la Amazonía
    Lluvias no cesan en la Sierra y la Amazonía( Amisha Bhatnagar [Unsplash] )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este viernes 17 de octubre se prevén lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía, con una radiación alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con fuertes precipitaciones en Esmeraldas, Santo Domingo y El Oro. La temperatura más baja será de 20 °C, y la más alta de 30.5 °C. Se prevén niveles de radiación altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén fuertes lluvias en toda la región sobre todo en Pichincha donde se espera una tormenta eléctrica en la tarde. La temperatura más baja será de 7 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Pichincha, Imbabura y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Leer más: El volcán El Reventador se mantiene en alerta naranja por alta actividad

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 31.5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

índices de radiación UV del 17 de octubre
índices de radiación UV del 17 de octubre ( INAMHI )

También te puede interesar: Humo tóxico afectó a estudiantes de una escuela en Balzar, Guayas

Temas
Lluvias
clima Ecuador
radiación UV
clima
tormentas
tormentas eléctricas
INAMHI
Ecuador
El Oro
Quito
Guayas
Pichincha
Islas Galápagos
Imbabura
Amazonía
Noticias
Recomendadas