Humo tóxico afectó a estudiantes de una escuela en Balzar, Guayas

La inhalación de humo tóxico provocado por una quema de cauchos afectó este jueves 16 de octubre a varios niños de una escuela en Balzar, provincia del Guayas, quienes se encuentran ahora "fuera de riesgo" tras ser enviados a un centro médico, según confirmó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El hecho causó alarma en la población, ya que en julio pasado una contaminación con químicos en otra unidad educativa afectó a una treintena de niños, y en 2024 al menos otras tres escuelas también fueron contaminadas con insecticidas.

Lea también: 35 estudiantes fueron evacuados por exposición a químicos en Balzar, Guayas

En esta ocasión, el Ministerio no precisó cuántos estudiantes fueron afectados directamente, pero señaló que la escuela fue evacuada tras una alerta y que se pidió a los padres que vayan a retirar de inmediato a sus hijos.

Videos publicados en redes sociales muestran cómo un par de niños eran trasladados en brazos por bomberos hacia los vehículos de emergencia.

Dolores Cabrera, vicealcaldesa de Balzar, señaló a un medio local que esta vez también saltó una alerta de un supuesto ataque con químicos tras un intenso olor a quemado que se registró en la escuela, y que un grupo de niños empezó a tener dolores de cabeza e incluso ganas de vomitar.

"Unos 15 a 20 niños fueron llevados en ambulancias para darles los primeros auxilios, pero de ahí el resto está tranquilo", mencionó.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura señaló que los protocolos de emergencia se activaron "de inmediato" y que los estudiantes afectados por la inhalación de humo ya habían sido dados de alta al "confirmarse su buen estado de salud" después de que les hicieron una evaluación completa en el centro de salud de la localidad.

Revise además: 147 estudiantes intoxicados en Balzar, Guayas, por exposición química

La quema de los cauchos se registró en los exteriores de la unidad educativa, según indicó la cartera de Estado.

La entidad gubernamental no señaló si las clases se retomarán este viernes, pero aseguró que estaba coordinando con las autoridades educativas y de salud para mantener un "seguimiento continuo del estado de los estudiantes".