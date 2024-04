El segundo día de apagones oficiales en Ecuador ha provocado varias molestas en la ciudadanía ecuatoriana, por numerosas razones. Dos de ellas fue la falta de anticipación para anunciar los cronogramas de este miércoles 17 de abril, y el incumplimiento de estos horarios.

Si bien el presidente Daniel Noboa había anunciado que se acababan los apagones por el resto de la semana, a la par que le pidió la renuncia a su ministra de Energía, Andrea Arrobo, ya en la tarde, Roberto Luque, nuevo encargado de esa cartera de Estado, anunció que no había soluciones fáciles para los apagones.

Esto significaba que las desconexiones sí seguirían para este miércoles, como se había señalado desde el lunes, y que, esta suspensión debía ser en una misma franja horaria, con la finalidad de contribuir en la planificación de los ciudadanos. Pero esto no ocurrió en todo el país.

Los horarios para esta jornada nunca se publicaron en la empresa eléctrica más grande de Ecuador, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), antes de que acabe el martes, pese a que otras compañías regionales, como Centrosur del Azuay y Cañar, ya lo habían hecho.

Llegó la medianoche y el fluido eléctrico se cortó para varias provincias. Una hora y 23 minutos después, el Ministerio de Energía señaló, que ante la declaración de emergencia del sector eléctrico, continuarían los apagones. Instantes después, CNEL publicó los horarios para sus 11 unidades de negocio a escala nacional.