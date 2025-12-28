Sectores agrícolas y turísticos reportan pérdidas por cierre de fronteras

Se cumplen cuatro días del cierre de los pasos fronterizos que conectan a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/rumichaca-huaquillas-pasos-fronterizos-habilitados-HH10604344 target=_blank>Ecuador</a></b> con<b> Colombia </b>y <b>Perú</b>. Habitantes de comunidades de <b>Carchi</b> señalan que la medida ha modificado el tránsito habitual de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paso-fronterizo-loja-peru-AH10607654 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cancilleres-ecuador-colombia-deportaciones-GM9925181 target=_blank></a></b> <b></b>