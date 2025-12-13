Choque múltiple en El Chasqui, Cotopaxi, deja al menos un herido

Un choque múltiple se registró a las 07:00 de este sábado 13 de diciembre en el sector El Chasqui, provincia de Cotopaxi.

Un camión repartidor de gas y dos automóviles se vieron involucrados en el siniestro de tránsito sobre la carretera E35.

El suceso provocó que las bombonas de gas queden tiradas en la vía.

De manera preliminar, personal de emergencia atendió a una persona herida que quedó atrapada dentro de uno de los automotores.

La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos Latacunga (CB-L), Ministerio de Salud Pública (MSP), Policía Nacional (PPNN), Panavial y Empresa Pública de Movilidad de Latacunga (EPMOL).

El Chasqui, en Latacunga, conecta a Cotopaxi con Pichincha.

