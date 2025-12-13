Un sismo sacudió a Bolívar la madrugada del 13 de diciembre

Un sismo de magnitud 4.1 se produjo la madrugada de este sábado 13 de diciembre en San Miguel, provincia de Bolívar.

Los internautas dijeron haber sentido el movimiento telúrico con intensidad, incluso en ciudades aledañas como Guaranda.

LEA: El Instituto Geofísico registró sismo de 4,3 en Santa Elena

Según el Instituto Geofísico (IG), el temblor ocurrió a las 04:40, tuvo una profundidad de 21 kilómetros, con epicentro a 13,6 km de San Miguel.

La Secretaría de Riesgos no ha reportado novedades por el temblor.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

LEA: Las costas de Puerto López, Manabí, registraron un enjambre sísmico con 1 972 eventos durante 45 días