Transportistas pesados piden al Gobierno que se retomen mesas técnicas de seguridad tras incremento de secuestros

Eran las 18:30 cuando el conductor de un camión fue secuestrado por dos delincuentes, uno de ellos armado, en el kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, en el sector de Taura, de la provincia de Guayas.

En el video se observa como se suben a la cabina, lo sacan de la asiento y uno de los sospechosos comienza a conducir el vehículo pesado.

Al percatarse de la cámara se tapa el rostro con la camiseta. Los asaltantes se llevaron la mercadería y la Policía encontró al chófer maniatado a un costado de la carretera.

Le puede interesar: Guayas: Un agente de tránsito que trabajaba con ladrones para cometer asaltos en las vías fue capturado

Ese es uno de los puntos que el gremio de transporte pesado ya viene denunciando como el más crítico, porque revelan que ahí son interceptados unas cuatro veces a la semana. Los otros puntos son en la Vía Perimetral, al salir del puerto de Guayaquil y en el eje vial de la Costa que conecta a las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Guayas.