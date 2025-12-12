Seguridad
Transportistas pesados piden al Gobierno que se retomen mesas técnicas de seguridad tras incremento de secuestros

El gremio de transporte pesado, con más de 12 000 conductores a escala nacional, ya viene denunciando desde hace dos años robos, secuestros y extorsiones que sufren en las vías.

   
    Eran las 18:30 cuando el conductor de un camión fue secuestrado por dos delincuentes, uno de ellos armado, en el kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, en el sector de Taura, de la provincia de Guayas.

    En el video se observa como se suben a la cabina, lo sacan de la asiento y uno de los sospechosos comienza a conducir el vehículo pesado.

    Al percatarse de la cámara se tapa el rostro con la camiseta. Los asaltantes se llevaron la mercadería y la Policía encontró al chófer maniatado a un costado de la carretera.

    Ese es uno de los puntos que el gremio de transporte pesado ya viene denunciando como el más crítico, porque revelan que ahí son interceptados unas cuatro veces a la semana. Los otros puntos son en la Vía Perimetral, al salir del puerto de Guayaquil y en el eje vial de la Costa que conecta a las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Guayas.

    "Nosotros al promedio del año siquiera pagamos unos USD 500 000 en seguridad, porque está el monitoreo de las 24 horas, hay que tener una cabina que estén personal monitoreando, pero aún así la delincuencia pone inhibidores y se llevan los vehículos y después los vehículos asoman en otros lugares", dijo un transportista.

    Este gremio, integrado por 12 000 transportistas de carga a escala nacional, ya viene denunciando desde hace dos años robos, secuestros y extorsiones que sufren en las vías. Delitos que se han incrementado, dicen, durante este mes por el movimiento comercial de diciembre.

    De enero a septiembre de este año ya suman 6,774 vehículos robados según cifras de la Fiscalía. Guayaquil y Quito son las ciudades con más casos, 1 700 cada una en promedio.

    Esta situación llevó a Carlos Cueva, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), a enviar una carta a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en la que solicita se retome mesas técnicas de seguridad.

    Desde julio de 2024 se realiza una reunión mensual, sin embargo, este mes no ha ocurrido. "Tenemos problemas en El Triunfo, tenemos problemas en la vía Balzar, El Empalme y un poco más en el anillo vial de Quevedo. En todas estas zonas son las zonas calientes que nosotros decimos y que nosotros necesitamos solución", dijo el representante de los transportistas.

    Cueva pide que en estas mesas se integren a los representantes más afectados que son de Guayas, Azuay y Chimborazo, además de la presencia de policías y Fuerzas Armadas, porque asegura que la delincuencia está acabando con el gremio.

