Centros de Salud registran desabastecimiento de vacunas para niños

El desfile de padres en busca de vacunas para sus niños en los centros de salud es cosa de todos los días. Es la décima vez que Pedro intenta que le coloquen la de neumococo a su hijo y no lo consigue.

Un médico, quien pidió que no mostremos su rostro por miedo a represarias, dice que no sería una, sino al menos 5 tipos diferentes de vacunas las que no llegan a los centros. Indica que el desabestecimiento viene desde hace 9 meses, pero hoy es más grave.

Karina es otra madre que tampoco ha conseguido inmunizar a su niña, ella teme por su salud. La Sociedad Pediátrica lanza una advertencia y asegura que si el desabastecimiento no se resuelve las consecuencias pueden ser nefastas. Cuentan que la falta de planificación del anterior gobierno está jugando con la salud de miles de infantes.

Solicitamos respuestas al Ministerio de Salud, quienes informaron que se encuentran recopilando información y se pronunciarán en los próximos días.