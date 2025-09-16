El cangrejo ya se puede consumir de nuevo desde este 16 de septiembre

Quienes disfrutan de comer cangrejo, ya pueden consumirlo a escala nacional desde este martes 16 de septiembre.

La segunda veda del cangrejo en este 2025 terminó oficialmente el lunes 15 de septiembre.

La veda había empezado el pasado 15 de agosto y buscaba precautelar la muda del crustáceo.

Durante un mes, estaba prohibida su recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y comercialización interna y externa.

Infringir aquello conllevaba sanciones y, dependiendo del caso, una eventual denuncia en Fiscalía.

Sin la restricción de por medio, el cangrejo ya puede ser capturado, comercializado y consumido en los restaurantes de Ecuador.

