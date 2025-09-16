Ecuador
16 sep 2025 , 06:00

El cangrejo ya se puede consumir de nuevo desde este 16 de septiembre

La segunda muda del crustáceo terminó en la víspera.

   
    Un platillo que tiene al cangrejo como ingrediente principal.( API )
Fuente:
propia
Juan Pinchao
Quienes disfrutan de comer cangrejo, ya pueden consumirlo a escala nacional desde este martes 16 de septiembre.

La segunda veda del cangrejo en este 2025 terminó oficialmente el lunes 15 de septiembre.

La veda había empezado el pasado 15 de agosto y buscaba precautelar la muda del crustáceo.

Durante un mes, estaba prohibida su recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y comercialización interna y externa.

Infringir aquello conllevaba sanciones y, dependiendo del caso, una eventual denuncia en Fiscalía.

Sin la restricción de por medio, el cangrejo ya puede ser capturado, comercializado y consumido en los restaurantes de Ecuador.

Temas
cangrejos
cangrejo rojo
veda de cangrejos
veda cangrejo
segunda veda
Ecuador
Noticias
