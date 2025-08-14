¿Hasta cuándo se puede comprar y comer cangrejo?

El cangrejo rojo y/o azul entra en un proceso de veda, en el cual los crustáceos mudan su caparazón, lo cual los vuelve no aptos para el consumo humano debido a la alta concentración de oxalato de calcio, el cual podría provocar intoxicación si se consume. Además, con esta veda se busca proteger la integridad de la especie y evitar su sobreexplotación durante un periodo en el que son más vulnerables.

LEA: La veda del cangrejo rojo y azul empezará este viernes 15 de agosto

El objetivo de la veda es asegurar la supervivencia de la especie, siendo estos procesos realizados dos veces al año: la primera, durante el periodo en que realizan su proceso de desove, y la segunda, cuando cambian de caparazón. La o las personas que no respeten este tiempo de prohibición podrían ser sancionadas según lo estipulado en la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, o incluso podrían ser entregadas a la Fiscalía y ser procesadas conforme al Código Penal.

La libre comercialización del crustáceo se realizará con normalidad hasta el viernes 15 de agosto; tras esta fecha, las empresas procesadoras o comercializadoras debidamente autorizadas que hayan procesado cangrejo rojo y/o azul deberán enviar un informe con su inventario del crustáceo a la Dirección de Control Pesquero.

LEA: National Geographic cautiva con su portada mostrando las bellezas naturales de Ecuador

Con esto, los lugares de comida, puntos de venta y terceros podrán vender el stock de cangrejo que tengan disponible hasta antes del inicio del proceso de veda. Una vez terminado su inventario, no se podrá comercializar con el crustáceo hasta el final de la veda obligatoria, que será el próximo 15 de septiembre de 2025.