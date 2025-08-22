Cancillería se pronunció sobre la deportación de una niña de seis años de Estados Unidos a Ecuador

La Cancillería de Ecuador confirmó que una madre y su hija de seis años fueron deportadas desde los Estados Unidos el pasado 19 de agosto.

Llegaron al Aeropuerto de Guayaquil y recibieron atención primaria y emergente, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera de Estado explicó que en todos los casos de ecuatorianos sujetos a procesos de exportación activan un protocolo junto a los Ministerios del Interior, Inclusión Económica y Salud Pública y el Ministerio de la Mujer, absorbido por el de Gobierno.

Le puede interesar: Trump dice que en una o dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra

La Cancillería señaló que, por medio del Prograa Mundial de Alimentos, se entrega una tarjeta de asistencia humanitaria que les permite cubrir su trasldado desde el aeropuerto a su lugar de residencia, un juto de alimentación e hidratación y llamadas telefónicas para contactar a sus familiares.

También comunicaron que han solicitado a los otros ministerios información sobre el seguimiento que han realizado a los ecuatorianos deportados.

Lea también: La Corte Suprema de EE. UU. aprueba recortes en becas para investigaciones en diversidad

La asambleísta estatal de Nueva York, Catalina Cruz, dijo que la niña era la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios.