EE.UU.
19 ago 2025 , 17:58

Una niña de seis años, enviada por EE.UU. a Ecuador, se convierte en la deportada más joven

La niña se convirtió en la cuarta alumna de una escuela pública en ser arrestada por motivos migratorios.

   
    Imagen referencial de una mujer y su hija.( Internet )
EFE
EFE
Martha, una madre ecuatoriana, fue deportada el martes 19 de agosto junto a su hija de seis años, según medios locales. La menor de edad es la inmigrante más joven detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York.

La mujer fue detenida la semana pasada por agentes del ICE junto a dos de sus hijos, tras una audiencia de rutina en la Corte de Inmigración en Nueva York, Estados Unidos. Martha y su hija fueron enviadas a Dilley, Texas, mientras que su otro hijo, Manuel de 19 años y recién graduado de una escuela superior, fue al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.

La asambleísta estatal Catalina Cruz confirmó la deportación de la madre y su hija -que es ya la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios-, señala el diario 'The City'.

La madre tenía miedo de acudir a la Corte de Inmigración

Otro hijo de Martha, de 21 años, quedó a cargo de su hermano de 16. Él indicó a la cadena CBS que el día de los arrestos su madre tenía miedo de asistir a la cita en la Corte de Inmigración, donde se ha vuelto una rutina que el ICE arreste a inmigrantes y los mantenga luego detenidos en condiciones que han sido denunciadas como "inhumanas e insalubres".

Inmigrantes detenidos en ese lugar, en el piso 10 del Federal Plaza, en Manhattan, -que alberga varias oficinas federales- presentaron una demanda contra el ICE por las condiciones en que los mantienen.

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, catalogó esta última acción del ICE como "cruel e injusta".

“El presidente Donald Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó Hochul el martes 19, según 'The City'.

En junio y julio, la oficina del ICE en Nueva York arrestó a 48 niños, de los cuales 32 ya habían sido deportados, según datos del ICE citados por su portal oficial.

