La Corte Suprema de EE. UU. aprueba recortes en becas para investigaciones en diversidad

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde, el jueves 21 de agosto de 2025, a la propuesta del al gobierno de Donald Trump para recortar cientos de millones de dólares en becas de investigación relacionadas con iniciativas de diversidad.

Un juez federal en Massachusetts había bloqueado en junio los recortes planeados a las becas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), al argumentar que representaban discriminación racial y prejuicio contra la comunidad LGBT.

El gobierno de Trump ha apuntado a eliminar casi USD 800 millones en fondos de investigación del NIH como parte de su campaña contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

En una votación 5-4, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitió que los recortes se pongan en marcha mientras las batallas legales siguen su curso en tribunales inferiores.