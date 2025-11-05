Ecuador
05 nov 2025 , 06:57

Bomberos rescataron a un bebé que fue llevado por su madre al Cayambe

La mujer trató de ascender al nevado, exponiendo al infante a bajas temperaturas, terreno riesgoso y falta de oxígeno.

   
    Los bomberos llevan al infante a un sitio seguro.( Bomberos Cayambe )
Un inusual rescate realizaron los bomberos de Cayambe, durante el feriado de Difuntos. El 4 de noviembre, una mujer trató de ascender al nevado con un bebé en brazos, exponiéndolo a bajas temperaturas, terreno riesgoso y falta de oxígeno.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe informó que su personal realizaba una ronda de seguridad, cuando detectaron a la madre con su hijo, en una zona de difícil acceso, a más de 4 800 metros sobre el nivel del mar.

"El bebé presentaba signos de malestar debido a las condiciones del lugar", informó la institución. Por ello, trasladaron inmediatamente al menor de edad hasta un sitio seguro.

Riesgo de hipoxia

Los bomberos recordaron que no está permitido ni es seguro visitar estos sitios con bebés o niños pequeños. A 4 800 metros de altura, el nivel de oxígeno disminuye considerablemente, casi a la mitad del oxígeno disponible a nivel del mar.

Estas condiciones hacen que el oxígeno también se reduzca en la sangre, y el cuerpo aumente la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco para compensar. En niños, puede causar un mayor impacto.

Tanto menores de edad como adultos pueden presentar síntomas del mal agudo de montaña:

  • Dolor de cabeza
  • Náuseas o vómito
  • Cansancio extremo
  • Dificultad para dormir
  • Mareo o falta de apetito
