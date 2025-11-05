Bomberos rescataron a un bebé que fue llevado por su madre al Cayambe

Un inusual rescate realizaron los bomberos de <b>Cayambe</b>, durante el feriado de Difuntos. El 4 de noviembre, una mujer trató de ascender al nevado con un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/madre-murio-protegiendo-bebe-aluvion-latacunga-OE10369227 target=_blank>bebé en brazos</a>, exponiéndolo a <b>bajas temperaturas</b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-promedia-89-mil-decesos-anuales-principales-causas-muertes-KF10375294 target=_blank></a> <b></b>