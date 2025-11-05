Bomberos rescataron a un bebé que fue llevado por su madre al Cayambe

Un inusual rescate realizaron los bomberos de Cayambe, durante el feriado de Difuntos. El 4 de noviembre, una mujer trató de ascender al nevado con un bebé en brazos, exponiéndolo a bajas temperaturas, terreno riesgoso y falta de oxígeno.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe informó que su personal realizaba una ronda de seguridad, cuando detectaron a la madre con su hijo, en una zona de difícil acceso, a más de 4 800 metros sobre el nivel del mar.

"El bebé presentaba signos de malestar debido a las condiciones del lugar", informó la institución. Por ello, trasladaron inmediatamente al menor de edad hasta un sitio seguro.