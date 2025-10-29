Sociedad
29 oct 2025 , 15:19

La incidencia de los accidentes cerebrovasculares se incrementó un 11% en Ecuador

Hoy se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Cerca del 70% de los sobrevivientes no logran retornar a sus labores cotidianas, informó el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

   
  • La incidencia de los accidentes cerebrovasculares se incrementó un 11% en Ecuador
    Los técnicos del MSP atendiendo a un paciente con problemas cerebrovasculares. ( Cortesía del MSP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Este 29 de octubre de 2025 se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) y, en Ecuador, su incidencia aumentó un 11% entre 2019 y 2020, generando una carga social, familiar y económica significativa. Cerca del 70% de los sobrevivientes no logran retornar a sus labores cotidianas, informó el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que la red de 40 hospitales acreditados garantiza cobertura a escala nacional, cumpliendo con rigurosos protocolos internacionales.

Este año, se sumaron nueve establecimientos: Hospital Isidro Ayora (Loja), General Latacunga, Enrique Garcés (Quito), General de Macas, José María Velasco Ibarra (Tena) y Monte Sinaí (Guayaquil). Y de la Red Privada Complementaria, Hospital de Especialidades AXXIS (Quito); Hospital Clínica San Francisco (Quito) y UEES Clinic (Guayaquil).

La gestión abarca 17 hospitales del MSP, 12 del Instituto de Seguridad Social (IESS), uno de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y 10 de la Red Privada Complementaria, todos bajo monitoreo continuo.

Le puede interesar: Las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en Ecuador

Síntomas

  • Entumecimiento o debilidad en el rostro, brazo o pierna (especialmente de un lado del cuerpo).
  • Confusión o dificultad para hablar o entender.
  • Dificultad para ver con uno o ambos ojos.
  • Problemas para caminar, mareos o pérdida de equilibrio.
  • Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida.

    • Para prevenir un ACV, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable: alimentación balanceada, ejercicio diario de 30 minutos, y evitar alcohol y tabaco. Además, se debe controlar continuamente la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto.

    Revise también: Qué es un mini ACV y cómo identificar los síntomas a tiempo

    Temas
    Salud
    incremento
    accidentes cerebrovasculares
    pacientes
    cobertura hospitalaria
    incidencia
    Ministerio de Salud Pública
    INEC
    Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas