La incidencia de los accidentes cerebrovasculares se incrementó un 11% en Ecuador

Este 29 de octubre de 2025 se conmemora el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/accidente-cerebrovascular target=_blank>Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV)</a></b> y, en Ecuador, su incidencia aumentó un 11% entre 2019 y 2020, generando una carga social, familiar y económi<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/enfermedades-cerebrovasculares-tercera-causa-muerte-ecuador-DD9885731 target=_blank></a></b>