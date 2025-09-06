Los bomberos de Ibarra están entrenados para combatir incendios forestales de alta montaña

El <b>Cuerpo de Bomberos de Ibarra</b>, en Imbabura, provincia que se caracteriza por sus bosques montañosos, sabe la importancia de la preparación física. Por eso, sus <b>149 bomberos entrenan a diario</b> y cada <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-340-incendios-forestales-destruyeron-mas-200-hectareas-ano-pasado-2024-DE10059381 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/8280-hectareas-destruidas-incendios-forestales-ultimos-seis-anos-quito-HC9895696 target=_blank></a></b>