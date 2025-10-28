Fundaciones de Ecuador con fondos congelados ya sufren las consecuencias

El bloqueo de fondos a<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/puntos-claves-ley-fundaciones-proyecto-urgente-daniel-noboa-AN9852277 target=_blank>fundaciones</a> </b>y <b>organizaciones sociales </b>empieza a generar serias consecuencias. <b>Programas educativos y de atención a comunidades indígenas se encuentran paralizados</b>. Las entidades<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidente-noboa-expidio-reglamento-ley-transparencia-social-ecuador-MG10343780 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/oficialismo-ampliara-dialogo-ley-organizaciones-sociales-DI9875216 target=_blank></a></b> <b></b>