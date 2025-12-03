La ANT dice que su sistema informático funciona con normalidad este 3 de diciembre

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que su sistema informático funciona con normalidad a escala nacional este miércoles 3 de diciembre.

La entidad dio este anuncio porque algunos municipios, principalmente en Pichincha, presentaban problemas "de conectividad en sus enlaces externos, lo que ha afectado momentáneamente su acceso a la plataforma".

De ahí que la ANT subrayó que dichos problemas responden a la conectividad local y no a su sistema informático.

La ANT se puso en contacto con los municipios para identificar el origen de los problemas y encontrar una solución.

El sistema AXIS de la ANT tuvo en las últimas semanas problemas recurrentes. Entró en un proceso de mantenimiento durante unos dos días para luego atender sin problemas. Aunque las intermitencias se volvieron a presentar, en los últimos días parecen haberse solucionado.

