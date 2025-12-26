La ANT realiza nuevo mantenimiento y turnos de este 28 de diciembre se reagendan

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realizará un mantenimiento en un sistema informático la tarde de este viernes 26 de diciembre y los turnos agendados para esta fecha se mueven a la semana siguiente.

El mantenimiento se realizará al Sistema Único de Tránsito de 15:00 a 19:00. El anuncio se realizó a las 13:00, es decir, con tan solo dos horas de anticipación.

Quienes tenían cita en la ANT para la tarde de este viernes deberán acudir de nuevo los días 29, 30 y 31, previa presentación del turno impreso.

El anuncio también se hizo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que puede que la atención en las entidades de tránsito municipales también se suspenda.

Recién en noviembre de 2025, la ANT presentó fallas en su sistema AXIS que causaron innumerables molestias a los usuarios. Se ofreció trabajar en horarios extendidos para atender la demanda ciudadana.

