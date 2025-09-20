Ecuador
20 sep 2025 , 15:22

La Amazonía ecuatoriana guarda el mayor yacimiento de ámbar de Sudamérica

Es el primer registro en Sudamérica de insectos y arañas atrapados en ámbar cretácico.

   
    Piedra con ámbar en amazonía ecuatoriana( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Juan Pablo Carrera
En la Amazonía ecuatoriana, científicos publicados por la revista científica Communications Earth and Environment, identificaron en la provincia de Napo el depósito de ámbar mesozoico más grande de Sudamérica. Este es un hallazgo que abre una ventana al pasado de hace unos 100 millones de años, en pleno Cretácico; es decir, en la época de dinosaurios.

Los investigadores determinaron que existen dos tipos de ámbar. Uno de carácter subterráneo que fue formado alrededor de las raíces de los árboles de resina. Y otro aéreo que se conservó en insectos, restos de plantas e incluso telas de araña.

El estudio revela además la presencia de insectos acuáticos hallados en el ámbar confirma que se trataba de un ecosistema con abundante agua y poco propenso a incendios forestales.

  • Napo, Ecuador
    Napo, Ecuador ( Revista científica Communications Earth and Environment )
Lo impactante de este estudio es que se trata del primer registro en Sudamérica de insectos y arañas atrapados en ámbar cretácico. Los científicos esperan que futuras excavaciones en Napo revelen más fósiles que ayuden a entender mejor las conexiones entre Sudamérica y otras regiones del planeta.

