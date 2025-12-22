Ecuador
22 dic 2025 , 06:17

Estas zonas de Ecuador enfrentarán altas temperaturas y radiación UV hasta el 25 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático.

   
    Foto de archivo de un día caluroso en Cuenca.( API )
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ​​​​​​emitió la advertencia meteorológica número 69, indicando un incremento de altas temperaturas diurnas acompañadas de radiación UV alta en la Amazonía, y con menor intensidad en zonas de la Sierra y Litoral, desde el 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre.

La recomendación es minimizar actividades al aire libre, mantenerse hidratado, usar sombrilla al salir de la oficina o casa y tener las habitaciones frescas y ventiladas.

Lee más: altas temperaturas diurnas y pocas lluvias en la Costa, Sierra, Amazonía

Zonas afectadas por las altas temperaturas

  • Región Costa: Guayas, Los Ríos, El Oro y sureste de Manabí.
  • Región Interandina: Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, con menor intensidad Imbabura y Pichincha.
  • Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y, con menor intensidad, Napo.
    El pronóstico del tiempo por región para este 22 de diciembre

    Región Costa: se prevé un cielo entre nublado y poco nublado. Por la mañana habrá lluvia aislada en Quevedo; por la noche en Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa. La temperatura más baja será de 21.5 °C y la más alta de 31.5 °C. Los niveles de radiación UV varían entre moderado y muy alto.

    Región Sierra: se prevé un cielo parcialmente nublado y muy nublado acompañado de lluvia aislada en Tulcán, Quito, Cuenca y Loja; habrá un chubasco fuerte en Guaranda. La temperatura más baja será de 9 °C, y la más alta de 23 °C. Los niveles de radiación UV varían entre altos y muy altos. Se recomienda no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.

    Región Amazónica: se prevé un cielo parcialmente nublado y muy nublado con lluvia aislada por la tarde en Shell Mera, Macas y Gualaquiza. La temperatura mínima será de 18.5 °C y la máxima será de 33 °C. Los niveles de radiación UV varían entre altos y muy altos.

    Región Insular: se anticipa un cielo poco nublado y nublado con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación UV varían entre altos y muy altos.

    Índices de radiación UV del 22 de diciembre.
    Índices de radiación UV del 22 de diciembre. ( Inamhi )

