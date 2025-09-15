El acero verde se forja en Ecuador con millones de toneladas de chatarra reciclada

Más de 2,5 millones de toneladas de chatarra han sido recicladas en los últimos quince años en Ecuador. El objetivo es darles una segunda vida y uso en una fábrica que se alimenta cada vez más de energías limpias y renovables para forjar un acero verde, empleado en emblemáticas construcciones como el primer rascacielos del país, que se levanta en la ciudad de Guayaquil.

A la planta de laminados de la siderúrgica ecuatoriana Novacero, ubicada en la localidad andina de Lasso, de la provincia Cotopaxi, llegan a diario camiones con chatarra adquirida a una red de microempresarios del reciclaje, quienes operan en colaboración con más de 90 puntos de reciclaje y 900 pequeñas bodegas a nivel nacional.

Este modelo de negocio, que lleva el lema de 'la chatarra no es basura', beneficia a más de 12 mil personas en el país.

"Compramos de todo en la chatarra: bicicletas, refrigeradoras, vehículos, y dentro de esto viene caucho, vidrio, plástico...", explica a EFE el gerente general de la compañía, Ramiro Garzón, sobre el proceso para obtener material ferroso y clasificar el no ferroso.

Apilados en montañas de amasijos de hasta 15 metros de alto, se observan pedazos de camiones, partes de motores, cables, piñones, tanques y tubos, entre otros elementos depositados por los camiones, tras pasar por arcos para descartar cualquier tipo de radioactividad.

En el proceso de fragmentación, se muele la chatarra separando el material no ferroso, que va a la Planta Recuperadora de Residuos.

Luego se separa cobre, bronce, aluminio, plásticos, esponjas, partes electrónicas e, incluso, tierra, que normalmente se mezcla con óxido de hierro, para obtener el combustible derivado de residuos (CDR) usado por las empresas de cemento, en lugar del carbón (coque) virgen.

Así, lo que antes era un desperdicio, se convierte en subproductos que ahora se exportan a Turquía y China, entre otros países.

