El acero verde se forja en Ecuador con millones de toneladas de chatarra reciclada

Más de<b> 2,5 millones de toneladas de chatarra</b> han sido recicladas en los últimos quince años en<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cierres-viales-santo-domingo-pichincha-diesel-GB10114460 target=_blank> Ecuador. </a>El objetivo es darles una <b>segunda vida y uso en una fábrica </b>que se alimenta cada vez más de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/iniciativa-municipal-barrios-desechos-organicos-abono-compost-MM8806538 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/planta-para-reciclar-refrigeradores-aires-acondicionados-KM9079408 target=_blank></a></b>