Y ella sabía leer y escribir, pero también sabía exigir por su derecho. En una época en que las niñas completaban su formación a los 11 años, ella expresó su deseo de continuar sus estudios y hacer la secundaria. Después entró en la universidad y eligió una carrera que entonces no cursaban las mujeres: medicina.

En aquella época, para las elecciones legislativas, se abrió el empadronamiento y Matilde Hidalgo pidió ser registrada para votar. Al principio, los funcionarios le negaron el derecho al voto. Su respuesta fue citar la Constitución, que no hacía mención alguna al género: "Para poder ejercer el derecho al voto, el único requisito es ser mayor de 21 años y saber leer y escribir ".

Ecuador tiene varios eventos donde las mujeres avanzan y pueden acceder a la educación, no solamente en lo que dice la ley sino también en las prácticas cotidianas de las familias, explica Carolina Páez, antropóloga experta en género, investigadora senior en Ciencias Sociales y Pesquería de la Fundación Charles Darwin.

En América Latina, el 38% de las mujeres trabajadoras abandona la fuerza laboral después de tener hijos, y el 37% aún no ha regresado después de diez años, revela la publicación How Motherhood Hurts Careers, de The Economist.

Para Ana Cristina Vera, abogada y activista feminista, la igualdad de género aún no se ha logrado; hay grandes desigualdades, brechas laborales, brechas salariales y sobrecarga en los trabajos de los cuidados. "Seguimos sin poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas". El aborto aún es penalizado.

Cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) señalan que el liderazgo femenino en el hogar ha cobrado mayor relevancia: el 38.5 % de los hogares ecuatorianos está encabezado por una mujer.