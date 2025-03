"Las mujeres y los hombres son creados iguales"

Entre sus reclamos estaban el derecho de voto y de ocupar cargos públicos, así como también el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

No obstante, en sus inicios, "la conmemoración (también) sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial", recuerda la ONU.

Rusia y la Primera Guerra Mundial

No obstante, la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia, en medio de las protestas contra la Primera Guerra Mundial.

"Los trabajadores de la metalúrgica se unieron a la protesta (de las mujeres) pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada", explica la historiadora estadounidense Temma Kaplan, en On the Socialist Origins of International Women's Day ("Sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer").