6 locales clausurados y 5 citados por no cumplir con medidas de bioseguridad en El Oro

Seis locales clausurados y cinco citados por no cumplir con las medidas de bioseguridad en un operativo ejecutado en El Oro. Esta provincia es la quinta con más contagios a nivel nacional, según datos del Ministerio de Salud.

Aglomeradas, sin mascarilla y sin respetar las normas de bioseguridad, decenas de personas fueron halladas la noche de este sábado 8 de enero, en distintos bares y discotecas de la ciudad de Machala, donde la gobernación junto con militares y policías ejecutaron un operativo ante el incremento de casos COVID-19 en la provincia.

La jefe político de Machala, Mirtha Aristeguieta informó que en el operativo desarrollado en los 14 cantones existen 6 locales clausurados y 7 citados por no respetar la hora de funcionamiento, otros porque no tenían los respectivos documentos de funcionamiento y también por no pedir carnet de vacunación.

“Encontramos personas sin su dosis de vacunación e incumpliendo las disposiciones establecidas para poder controlar el COVID-19”, comentó Mirtha Aristeguieta, jefe político de Machala.

En las cuatro horas del operativo evidenciaron que no se respetaba el aforo y quienes atendían los locales no utilizaban mascarillas.

La provincia de El Oro está en quinto lugar en la escala de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Datos del Ministerio de Salud revelan que en Machala en dos días se detectaron 1924 personas contagiadas.

“Se han realizado 3700 pruebas y el porcentaje de positivos es del 52%. No queremos que la ciudadanía termine en un estado crítico o que termine hospitalizándose y llegue a perder su vida”, dijo Aristeguieta.

En los exteriores del Hospital del IESS de Machala, decenas de personas acuden con diferentes síntomas. Aquí, desde el lunes pasado acondicionaron carpas en el estacionamiento para poder atender a los pacientes que acuden para atención médica, mientras en el Hospital Teófilo Dávila el panorama es similar.

Las unidades de cuidados intensivos de las dos casas de salud que tratan casos COVID-19 en El Oro se encuentran en su capacidad máxima.

Las autoridades de control anunciaron que continuarán con los operativos y se extenderán a centros comerciales y transporte público para evitar que los contagios sigan en aumento en la provincia de El Oro.