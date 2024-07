Fibromialgia en Ecuador: Testimonios de dolores intensos y la necesidad de reconocerla como una enfermedad rara

En palabras de Judith, quien tiene 48 años, se trata de “ una enfermedad que no mata, pero te tiene muerto en vida ”. Ella dice que cuando hay dolores no puede hacer nada.

La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en unos puntos específicos del cuerpo. Además, varias personas pueden sufrir sueño no reparador, dificultades para concentrarse, problemas digestivos y trastornos del ánimo .

Pauly Pacheco, también lucha a diario con los síntomas de la fibromialgia, a la que cataloga como una enfermedad difícil de entender . “Es ser una persona incomprendida, porque al inicio cuando la gente no comprende lo que tienes te toman de loca”. Ella tiene más de 40 años, y explica que son tantos los síntomas que no caben dentro de un diagnóstico básico normal.

Además, la fibromialgia afecta a todas las edades , mencionaron médicos consultados por Ecuavisa. Hay adolescentes, niños, adultos, hombres y mujeres. Es una enfermedad con más de 200 síntomas , “un día te duele el codo, otro día te duele la cabeza, el dolor siempre está en diferentes lugares, no es en un lugar fijo y son dolores, es sudoración, sientes palpitaciones, por eso te digo que es una mezcla de diferentes síntomas que el doctor lo asocia como que tienes esto o lo otro”, explica Paula.

Los casos consultados por este medio tienen un patrón que se repite, llegaron al diagnóstico por descarte, es decir, primero recibieron el tratamiento que no dio resultado para la enfermedad señalada y han seguido probando hasta que logran entender qué ocurre.

Pauly explica que la vio un neurólogo y luego un nefrólogo porque pensaron que era el riñón , luego la vio el cardiólogo buscando relación con algo del corazón, “y así pasé por muchos médicos”. La razón sobre esto es que no hay en Ecuador, ni en el mundo, un examen que diagnostique la fibromialgia .

En el país, de acuerdo a cifras de Fibroamig@s, un colectivo en el que se reúnen varias personas que en Ecuador padecen esta enfermedad, hay alrededor de un 3 % de personas diagnosticadas, una cifra que, según los entrevistados por Ecuavisa.com, se puede quedar corta.

Ecuavisa pidió cifras al Ministerio de Salud Publica de Ecuador (MSP), pero hasta la publicación de este reportaje no han respondido al pedido.

Adriana, de 31 años, fue diagnosticada con fibromialgia hace dos años y ahí escuchó por primera vez el nombre de la enfermedad, “fue mi oncólogo me dijo que visite un reumatólogo porque yo llegué llorando porque tenía dolores muy fuertes en mi cuerpo, no podía dormir (...), pero yo ni siquiera sabía que existía esta enfermedad”.

Ella narra que tuvo que buscar un reumatólogo particular para realizarse una serie de exámenes con preguntas basadas en los síntomas que presenta, “y ahí ellos se dan cuentan si tienes fibromialgia”. Adriana explica que uno de los síntomas que tuvo es el de la vejiga irritable, como si tuviera ganas de hacer ir al baño o una infección de vías urinarias, “pero no la tienes, y otro de los síntomas es no conciliar el sueño bien y si duermes te levantas siempre cansada y es lo que llaman la fatiga crónica”.

