León enfatiza que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990, eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. No obstante, todavía existen familias que siguen creyendo en esos centros clandestinos y gastan altas sumas de dinero por las mal llamadas terapias. En los 90 se cancelaba más de 300 mil sucres por un tratamiento que duraba varios meses y ahora los pagos van desde los USD 400 a 1 200 dólares mensuales, dependiendo de los ingresos económicos de cada familia.

Otro avance es la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014. El artículo 151, numeral 3, de esta norma sanciona con cárcel de diez a trece años a quienes practiquen torturas con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, datos de la Fiscalía General refieren que, en los últimos 10 años, solo tres denuncias se han reportado por este delito, a escala nacional. Se dieron en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

Las cifras son escuetas y eso se debe a que, en la mayoría de casos -coinciden los activistas LGBTIQ+- las víctimas prefieren guardar silencio. Así le ocurrió a Mireya (nombre protegido), cuyo padre era militar y la ingresó a un centro de conversión de género en el extremo norte Quito, hace 17 años.

Lo hizo en contra de su voluntad. Cuando ella estaba en la universidad, descubrió que era bisexual y también le gustaban las mujeres. Sus padres primero la enviaron con psicólogos. Luego, "un día como cualquier otro, mi papá me dijo que me llevaría en su auto a clases, pero cambió de ruta y me dejó en una casa. Allí me quitaron la mochila, el reloj y mi teléfono celular".

Al principio, ella no asimilaba por qué se encontraba allí ya que no tenía adicciones a sustancias psicotrópicas. Finalmente, entendió las causas por las que le habían internado y permaneció varios meses encerrada. La casa era enrejada y quienes tenían adicciones permanecían esposados en una cama. Compartía una habitación con tres chicas. "Siempre me preguntaba, ¿qué hago? ¿por qué mi familia me tiene aquí?".

Perdió la noción del tiempo y los días. Recuerda que ingresó cuando iniciaban las clases de la universidad y salió cerca de Navidad, por lo que calcula que estuvo aproximadamente cuatro meses sin salir. Nunca les ha reclamado a sus papás por lo que hicieron. Solo estaba segura que debía terminar su carrera profesional e independizarse lo más pronto posible para seguir con su vida. No fue víctima de maltratos o humillaciones como le ocurrió a Victoria, a quien incluso le obligaron a tomar orines de una botella.

