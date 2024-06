El papa Francisco dijo que la Iglesia católica está abierta a todos, incluida la comunidad gay, y que tiene el deber de acompañarlos en un camino personal de espiritualidad, pero dentro del marco de sus reglas.

"Durante aquellas reuniones, un mantra me perseguía y se repetía una y otra vez: 'Dios no me hizo así. Dios no me hizo homosexual. Es solo una mentira que me digo a mí mismo', me creía malvado", dijo.

"Nunca lo olvidaré".